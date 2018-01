Piazza Venezia: autista Atac preso a bottigliate, preso il giovane aggressore

Condannato all'obbligo di firma, quotidiano, presso la caserma dei Carabinieri di Tor Pignattara. Se l'è cavata così il 28enne, nato in Colombia e residente a Roma, che nella mattinata di domenica ha aggredito un autista Atac del tram 8 a piazza Venezia. Secondo le ricostruzioni, il conducente stava cambiando cabina per invertire il senso della marcia del tram quando, senza motivi apparenti, è scattato l'episodio di violenza.

L'aggressione e l'arresto

Il 28enne prima ha colpito il conducente Atac con una bottiglia di vetro poi lo ha preso a calci e pugni. A notare la scena un Carabinieri libero dal servizio che ha quindi allertato i suoi colleghi. Il giovane, rintracciato poco dopo, è stato arrestato dei Carabinieri del Comando di Roma piazza Venezia e dai militari dell'8° Reggimento Lazio.

Oggi il processo e la condanna. Violenza a incaricato di pubblico servizio, lezioni personali aggravate, interruzione di servizio pubblico sono i reati contestati al giovane.

Ringrazio le forze dell’ordine che hanno arrestato il responsabile della brutale violenza ai danni di un autista Atac al capolinea del tram 8 a Largo Berlinguer. A lui va la mia vicinanza e piena solidarietà. — Linda Meleo (@LindaMeleo) 29 gennaio 2018

Frattura allo zigomo per l'autista

Un uomo lo ha colpito con una bottiglia di vetro per poi fuggire. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri e i sanitari del 118 che hanno medicato il dipendente Atac e portato all'ospedale Santo Spirito dove è stato suturato con due punti in viso, riportando la frattura dello zigomo. Ne avrà per 8 giorni.