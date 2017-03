La truffa della spesa: così cassiera infedele e complici rubavano al supermercato

Una spesa di mille euro che, però, alle "amiche clienti" costava circa un decimo. Una truffa vera e propria quella messa in atto da quattro slave provenienti dall'insediamento di via della Monachina con la complicità di una cassiere infedele di un supermercato sull'Aurelia.

SCOPERTE - A scoprire il raggiro sono stati gli addetti alla vigilanza interna dell'ipermercato, dove la cassiera romana di 47 anni, incensurata, era da tempo impiegata senza aver mai destato sospetti sulla sua infedeltà, e hanno immediatamente allertato i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta. I militari, giunti sul posto in pochi minuti, hanno portato in caserma la dipendente e le 4 clienti, tutte slave.

LA TRUFFA - Le finte clienti si erano presentate alla cassa con carrelli colmi di prodotti vari per un valore complessivo di oltre 1000 euro, ma grazie all'abile intervento della cassiera, loro complice, il conto è stato di gran lunga alleggerito e lo scontrino annotava una spesa totale di 95,92 euro.

La cassiere passava infatti sul registratore laser solo alcuni prodotti mentre la gran parte veniva fatta passare, risultando quindi merce prese gratis.

INDAGINI IN CORSO - La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al direttore dell’ipermercato mentre le cinque sono state denunciate a piede libero con l’accusa di tentata truffa in concorso.

Sono in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri finalizzati a verificare altre spese anomale nei giorni in cui la dipendente infedele era in servizio e i motivi che hanno portato la cassiera a collaborare con le nomadi nella tentata truffa. Sulla vicenda c'è completa collaborazione da parte dell'esercizio commerciale, come sottolineano gli inquirenti.