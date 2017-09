Si masturba nel parco vicino un asilo nido: arrestato

Lo hanno trovato con i pantaloni abbassati mentre si masturbava in un parco vicino ad un asilo nido. Il mostro è un 41enne nigeriano, arrestato all'interno del parco di Villa Lazzaroni dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. E' accaduto poco dopo le 8:00 di ieri 21 settembre all'Appio Latino.

Atti osceni a Villa Lazzaroni

Una vera e propria immagine choc quella che si sono trovati davanti passanti e genitori degli alunni di una vicina scuola materna. "Correte c'è un uomo che si tocca nel parco", l'allerta lanciata alle forze dell'ordine. Arrivati sul posto i militari dell'Arma hanno trovato l'uomo, un senza fissa dimora, mentre si masturbava dal lato del parco di via Tommaso Fortifiocca.

Carabiniere morso ad un braccio

Fermato in flagranza di reato con le pudenze di fuori, il 41enne ha però reagito all'intervento dei carabinieri scagliandosi contro di loro per evitare l'arresto. Ad avere la peggio un militare, morso al braccio dal clochard. Poi bloccato, l'uomo è stato quindi arrestato con le accuse di atti osceni in luogo pubblico e lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.