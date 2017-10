L'attentatore di Marsiglia viveva ad Aprilia

Aprilia ancora al centro delle cronache internazionali. Dopo Anis Amri, l'attentatore di Berlino passato per la cittadina alle porte di Roma, anche l’attentatore della stazione di Marsiglia che ha ucciso a coltellate due ragazze, si scopre avere un passato proprio ad Aprilia.

Scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera

L’attentatore della stazione di Marsiglia che ha ucciso a coltellate due ragazze, era sposato con un’italiana, Ramona. Ha vissuto nel nostro Paese - ad Aprilia, in provincia di Latina - fino al 2014 e quando il suo matrimonio è finito ha deciso di trasferirsi in Francia. Adesso sono in corso nuovi accertamenti dell’Antiterrorismo per scoprire se - come è emerso dai primi controlli - in questo periodo di tempo possa essere rientrato per sbrigare alcune pratiche. Ma anche per accertare se possa aver coltivato contatti con altri stranieri.