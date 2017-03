Attentato a Londra, ferita anche una romana

C'è anche una donna romana tra i feriti dell'attentato a Londra di ieri 22 marzo a Westminster. Lo ha detto in diretta alla trasmissione Porta a Porta su Rai1 l'ambasciatore italiano nel Regno Unito Pasquale Terracciano, precisando che la romana, di cui non si è data l'identità per motivi di privacy, è stata ricoverata in un ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi.

Secondo le prime ricostruzioni emerse durante la trasmissione di Bruno Vespa, la donna sarebbe stata colpita dal Suv coinvolto nell'attentato e sbalzata di qualche metro. Nell'impatto ha riportato la frattura di due vertebre, di una caviglia e una ferita alla testa.

La donna, ricoverata in un ospedale diverso rispetto alle altre vittime, non è in pericolo di vita. Illeso il compagno che era con lei. La romana e la seconda italia ferita insieme ad una ragazza di 28 anni di Bologna. La notizia completa dell'attentato a Londra si può leggere su Today.it.