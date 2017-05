Ostia, attentato incendiario al ristorante Peppino a Mare

Attentato incendiario, nella notte tra l'8 e il 9 maggio ad Ostia. Bersaglio il noto ristorante Peppino a Mare, sul Lungomare Amerigo Vespucci 98. Il locale, che resta aperto, è gestito da Rosella Pizzuti, presidente del Sib Ostia, il Sindacato italiano balneari.

I FATTI - Secondo i primi riscontri della Polizia Scientifica, ignoti prima hanno rotto la porta a vetri, poi gettato almeno 50 euro di benzina sul pavimento e innescato il rogo. Solo il tappeto ignifugo ha fatto sì che le fiamme non si spingessero oltre qualche tavolo e qualche sedia.

NESSUNA MINACCIA - I gestori, che riferiscono di non aver subito minacce di alcun tipo, questa mattina hanno sporto denuncia contro ignoti al Commissariato del Lido. Gli inquirenti, al lavoro, non escludono nessuna pista. In giornata, una ditta di pulizie incaricata si è subito messa all'opera per ridare al locale l'aspetto noto e cancellare il forte odore di benzina ancora presente. Il ristorante resterà aperto.

IL PUNTO DEL LOCALE - A far chiarezza sulla vicenda la direzione del ristorante Peppino a Mare che, in una nota spiega: "Questa mattina, arrivati al locale intorno alle 8, abbiamo trovato i resti di un incendio non propagato e molto liquido infiammabile, su tutta la superficie interna dell'attività. Abbiamo così avvertito le forze dell'ordine che, tempestivamente, hanno raccolto i primi indizi e iniziato le indagini. Escludiamo di aver ricevuto alcuna richiesta criminale e che non conosciamo le cause, nè chi ha commesso il fatto. Confermiamo, con altrettanto vigore, che continueremo il nostro impegno per la legalità, fiduciosi nell'attento lavoro delle autorità preposte".