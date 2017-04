Pomezia, attentato incendiario alla sede comunale. Il sindaco: "Atto intimidatorio"

Attentato incendiario al Comune di Pomezia. La sede di piazza Indipendenza è stata oggetto la scorsa notte di un atto che, secondo i primi riscontri, sembrerebbe essere doloso e verificato al piano terra dell'edificio.

Il tempestivo intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha evitato danni gravi. Secondo il Sindaco Fabio Fucci si tratta di un grave attentato intimidatorio: "L'ennesimo tentativo di impedire all'Amministrazione di lavorare nel segno della trasparenza e della legalità che caratterizzano da sempre la nostra azione politico-amministrativa".

"Non ci faremo intimidire. La nostra Città ha voltato pagina 4 anni fa e i risultati si vedono: il modello Pomezia funziona ed è sempre più un esempio per la nostra Regione e per il Paese intero. Forse a qualcuno tutto questo proprio non piace", ha poi concluso Fucci in una nota. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Pomezia che, al momento, non escludono nessuna pista.