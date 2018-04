Atac, con i Bit del Primo Maggio in palio il backstage del concerto

Dieci pass per accedere al backstage del 'Concertone' in palio con i biglietti Atac. Per celebrare la festa dei lavoratori Atac ha infatti realizzato 100 mila Bit (Biglietto integrato a tempo) dedicati al concerto del Primo Maggio. I titoli saranno in vendita da oggi, 20 aprile, in tutte le biglietterie Atac e consentiranno di partecipare all’estrazione di dieci pass per accedere al backstage del tradizionale evento musicale a Piazza San Giovanni.

I nuovi Bit

Per i nuovi titoli messi in distribuzione da Atac sono stati scelti quattro differenti soggetti fotografici. Verranno stampati 25 mila Bit per ognuno. I nuovi Bit dedicati al Primo maggio saranno disponibili nelle biglietterie Atac dal 20 al 27 aprile. I clienti che volessero acquistarli dovranno richiederli espressamente. Per consentire l’acquisto dei Bit personalizzati anche nel giorno del concerto, Atac metterà a disposizione fin dalla mattina nell’area dell’evento le proprie biglietterie mobili, che proseguiranno la vendita dei titoli fino alle ore 18.30.

Il contest

Il contest prevede l’estrazione di 5 matricole BIT, comprese nei 100 mila biglietti, che vinceranno 10 pass esclusivi per il backstage del concerto del Primo Maggio in cui si potranno incontrare i vari artisti presenti all’evento. La comunicazione dei vincitori avverrà, intorno alle ore 19.00, dal palco del concerto e sui canali social di Atac e Festa del Primo Maggio (@AtacSpaRoma e @BITRegeneration su Facebook, @AtacNews su Twitter, @primomaggioroma su Facebook). I pass potranno essere ritirati dai vincitori presentando il BIT che riporta la matricola estratta presso la biglietteria mobile di Atac in piazza San Giovanni. Ecco come partecipare (http://bit.ly/24sH7qC). Il concerto verrà seguito in diretta anche sulla radio della metropolitana, 'Roma Radio the tube station', l’emittente radiofonica dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità.