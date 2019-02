Autista Atac stacca e si porta a casa l'autobus: sospeso dall'azienda

A fine turno invece di lasciare il bus nel deposito di Magliana, ha pensato bene di parcheggiare il mezzo di servizio sotto casa, in una piazza di Monteverde. Protagonista dell'episodio, reso noto questa mattina da Il Messaggero, è un autista dell'Atac che è stato immediatamente sospeso dall'azienda. Ad incastrarlo, secondo il racconto del quotidiano di via del Tritone, le telecamere del deposito che, nonostante il cappuccio nero della felpa ben indossato, hanno immortalato l'uomo in viso.

L'episodio è stato commentato dalla sindaca Raggi. "I lavoratori delle nostre aziende che non rispettano le regole vengono individuati e sanzionati. Un autista dell'Atac, dopo aver guidato il bus oltre i limiti di velocità, ha parcheggiato la vettura sotto la propria abitazione invece di lasciarla presso il deposito. Un gesto inaccettabile, che costituisce un'offesa e un affronto ai cittadini e ai tanti suoi colleghi che svolgono correttamente il loro lavoro", ha affermato la sindaca di Roma, in un post su facebook, annunciando che l'azienda è intervenuta sospendendo l'autista.

"Ormai tutti i nostri bus sono tracciati h24 con il Gps - continua Raggi - L'azienda è così intervenuta immediatamente, sospendendo

l'autista che ora dovrà rispondere delle proprie azioni davanti alla commissione disciplinare. Il sistema di monitoraggio permanente che abbiamo rafforzato e implementato consente di contrastare queste violazioni".

"Pochi lavoratori infedeli non devono e non possono nuocere alla maggioranza che ogni giorno si impegna con dedizione. Non possono e non devono rappresentare un problema per i cittadini - conclude Raggi - Per questo non abbassiamo la guardia: contemperare rigorosamente diritti e doveri è l'unica strada da percorrere per un servizio pubblico efficiente e di qualità".