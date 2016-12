Atac, anche nel 2017 abbonamenti gratis per gli over 70 con redditi bassi

1 / 2

Anche nel 2017 i cittadini over 70 con reddito Isee fino a 15mila euro, potranno usufruire gratuitamente degli abbonamenti Atac durante tutto l’anno. È quanto prevede una delibera approvata dalla giunta capitolina.

Coloro che posseggono i requisiti previsti dovranno consegnare presso le biglietterie l’apposita domanda, corredata di certificazione reddituale in corso di validità rilasciata dal Caf oppure da sedi e agenzie Inps, oltre ad una fototessera (solo in caso di primo rilascio) e un documento di identità. In una nota il Campidoglio commenta: "Si conferma, così, la vocazione di questa amministrazione a sostegno delle fasce sociali più deboli".

Commenta Atac: "L’Amministrazione Capitolina, su proposta dell'Assessore alla Città in Movimento Linda Meleo e del Dipartimento Trasporti di Roma Capitale, anche per l’anno 2017 rinnova la concessione dell’agevolazione Over 70, che consente di utilizzare gratuitamente i servizi di trasporto pubblico ai cittadini residenti a Roma Capitale che abbiano compiuto 70 anni, al momento della presentazione della domanda, e dispongano di un reddito, conteggiato con le modalità di calcolo ISEE, non superiore a 15.000 euro".

