Furbetti del cartellino: sospesi nove dipendenti dell'Ufficio giardini

Furbetti del cartellino nel VII Municipio. Blitz alle prime luci del giorno della Polizia Locale di Roma Capitale negli uffici di piazza di Cinecittà. Nel mirino della Procura di Roma e dei vigili urbani alcuni dipendenti dell'Ufficio Giardini, sospesi dal servizio in quanto accusati di assenteismo e per questo nterdetti dal servizio per 12 mesi su disposizione del gip Claudio Carini su richiesta del sostituto procuratore Mario Palazzi.

Peculato, truffa e false attestazioni i reati contestati dalla Procura neo confronti dei dipendenti. Secondo quanto emerso dalle indagini invece di occuparsi delle aree verdi di loro competenza timbravano il cartellino e lasciavano l'ufficio, usando in alcuni casi i mezzi dell'amministrazione per attività personali.

Secondo il gip che ha disposto l'interdizione per fatti che risalgono allo scorso anno nell'ufficio regnava "una situazione di totale anarchia". I fatti contestati sono documentati, secondo quanto scrive il gip, in modo inoppugnabile dalle immagini di videocamere istallate nel locale dove si trovano gli apparecchi di rilevamento delle presenze. "E' stato accertato che alcuni dipendenti utilizzano con assoluta disinvoltura - scrive il gip - mezzi di servizio per soddisfare esigenze esclusivamente personali".

Nel corso del blitz sono state eseguite delle perquisizioni nelle abitazioni, negli uffici e negli armadietti dei lavoratori. I nove dipendenti sono stati accompagnati negli uffici di via della Consolazione per il fotosegnalamento.