Allerta attentati, vigili sciolgono gli assembramenti della movida

Sciogliere gli assembramenti, evitare pericolosi affollamenti, rendendo più sicura la movida in città. E' una nuova modalità operativa stabilita nel tavolo interforze che ieri sera ha fatto il suo esordio nelle piazze della movida capitolina. Una misura che la polizia locale sottolinea essere legata a legalità e decoro, ma che di fatto aiuta la prevenzione di possibili attentati.

Tre le piazze sotto controllo: Santa Maria in Trastevere, Fontana dei Catecumeni ai Monti e Piazza Trilussa. Spiega la polizia locale: "L'intento, oltre a garantire legalità e decoro, è appunto quello di scoraggiare pericolosi assembramenti di persone, che possono rappresentare facile obiettivo per eventuali malintenzionati".

Così dopo l'una gli agenti invitano le persone che bivaccano attorno alle fontane monumentali ad alzarsi, per favorire gli interventi degli operatori dell'Ama. Trecento le persone allontanate ieri da piazza Trilussa. "Il risultato", spiega la polizia locale, "è multiplo: monumento ripulito da carta, bottiglie e lattine, riduzione dei bivacchi con limitazione delle bevute fuori orario, ma soprattutto dispersione degli assembramenti, con maggior sicurezza per gli stessi giovani".

Una modalità operativa già sperimentata a luglio in alcuni quartieri, registrando la soddisfazione dei residenti. Ora, con l'allarme terrorismo che aumenta, la misura viene implementata in maniera fissa.

Controlli in centro

Non sono mancati i provvedimenti contro l'anarchia del centro storico. In Piazza Trilussa, l'insolita attività notturna di una edicola ha insospettito i vigili agenti, che dopo appostamenti in borghese hanno scoperto che il gestore italiano vendeva alcoolici fuori orario, celando le lattine all'interno di giornali: sanzionato già la scorsa settimana per lo stesso motivo, è stato ieri sera multato di nuovo. Poco più avanti, verso Vicolo del Cinque, un minimarket gestito da un uomo di nazionalità Bengalese è stato multato di 6600 Euro per vendita di alcoolici fuori orario.

Blitz contro le irregolarità commerciali

La costante attività degli uomini del I gruppo Centro e del Gruppo Pronto Intervento Traffico ha permesso, dal 12 agosto, il controllio di ben 429 esercizi commerciali: 10 di essi sono stati multati per irregolarità varie, con 19 provvedimenti elevati per occupazione di suolo pubblico: per una attività di somministrazione, risultata abusiva, gli agenti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di chiusura del I Municipio.

Abusivismo commerciale

Gli interventi anti abusivismo, sempre effettuati in area Trastevere, hanno permesso negli ultimi due weekend di sequestrare oltre 700 articoli, tra cui borse, portafogli e cinture contraffatte. A questo vanno aggiunte le numerose rimozioni di veicoli in sosta selvaggia che vengono effettuate ogni sera.