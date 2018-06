Merce all'ingrosso pagata con assegni circolari rubati, commerciante nei guai

Pagava la merce all'ingrosso con assegni rubati. I Carabinieri di Ostia hanno arrestato un commerciante, 41enne polacco già noto ai Carabinieri, per truffa e detenzione ai fini dello spaccio di droga.

L'uomo, i cui movimenti erano monitorati dai Carabinieri, è stato sorpreso proprio nel momento in cui ha utilizzate due assegni circolari, per un importo complessivo di 3.000 euro e che erano stati già denunciati come smarriti, per pagare della merce acquistata all’ingrosso.

La conseguente perquisizione domiciliare effettuata dai militari, ha consentito di rinvenire ulteriori fatture di acquisto eseguite con le medesime modalità, per un importo di oltre 5.000 euro , e quasi un etto di cocaina pronta per essere posta sul mercato. L’uomo è stato immediatamente arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.