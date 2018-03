Centro storico sotto assedio: linea dura dei vigili, al via la task force anti abusivi e degrado

Assediare gli abusivi, far sentire loro il fiato sul collo. Una sorta di blitz permanente con tanto di task force sul territorio per contrastare il dilagante degrado del centro storico. L'operazione, voluta dal neo Comandante Antonio Di Maggio su indicazione dell'amministrazione capitolina a trazione grillina, è scattata oggi alla vigilia delle festività pasquali ma promette di durare a lungo.

Auto e moto hanno invaso il centro storico: obiettivo infliggere un duro colpo agli abusivi. Impegnatti i gruppi GSSU, Gpit e Pics, nonchè i gruppi territoriali Trevi e Parioli. A loro il compito di effettuare i sequestri. L'idenficazione e gli eventuali provvedimenti penali nei confronti dei venditori sono invece ad opera del gruppo GSSU.

In prima linea lo stesso Di Maggio e i dirigenti dei gruppi, a testimonianza della priorità che viene dato alla materia.

Primo appuntamento oggi alle 9.30. Le auto, da via della Consolazione, hanno invaso le vie del Tridente. Da qui gli agenti si muoveranno fino al Lungotevere e l'area del Vaticano. Una rete per bloccare gli abusivi e toglier loro "fiato". "Non è un blitz, ma un'operazione permamenente", spiegano dal Comando della Polizia Locale. "Ai cittadini lanciamo un appello: inviateci e segnalateci la presenza di abusivi e noi interverremmo".



Così il comandante generale del Corpo Antonio Di Maggio: "L'operazione è stata disposta dall'Amministrazione comunale che vuole incrementare tutta l'attività di controllo dell'area del Centro storico, soprattutto per gli aspetti del degrado urbano. L'operazione andrà avanti tutti giorni, mattina e pomeriggio".