Oggetto sospetto vicino la stele di Aldo Moro: artificieri sul posto

Gli artificieri dei Carabinieri stanno intervenendo a Roma in via Stresa, nei pressi di via Mario Fani, a seguito della segnalazione di un cittadino arrivata questa mattina al 112 che ha avvisato della presenza a terra di un oggetto sospetto. L'uomo ha riferito di aver visto a terra un qualcosa simile ad una cintura in cuoio con degli involucri di carta stagnola.

Artificieri dei carabinieri in via Stresa

Le verifiche sono in corso. L'oggetto sospetto si trova non lontano dalla stele in memoria delle vittime della scorta del presidente Aldo Moro, nella zona di Monte Mario. Via Mario Fani è stata chiusa, inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità. Deviata la linea linea 990 del bus che prosegue la sua corsa su via Trionfale.

Falso allarme

In seguito all'intervento degli artificieri dei Carabinieri, l'oggetto segnalato dal cittadino in via Stresa é risultato innocuo. Non conteneva nulla di pericoloso o che potesse offendere. L'allarme è dunque rientrato.