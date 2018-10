Incendia cassonetti e danneggia un'auto, arrestato piromane ad Ostia

Piromane in manetta ad Ostia. Sono stati i carabinieri della Compagnia lidense ad arrestare un 33enne romano, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma, con l’accusa di incendio.

Piromane ad Ostia

L’identificazione del piromane è stata possibile grazie alla meticolosa attività investigativa che i Carabinieri hanno iniziato a seguito di una serie di incendi di cassonetti sul litorale romano. Analizzando le numerose testimonianze ed effettuando la comparazione dei molteplici filmati acquisiti dagli impianti di videosorveglianza della zona.

Incendio cassonetti ed auto ad Ostia

I Carabinieri hanno accertato che dietro agli incendi appiccati alla fine del mese di settembre scorso, in via Vasco De Gama nel corso del quale, oltre al cassonetto per la raccolta differenziata, è andata distrutta anche un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze, e alla fine del mese di aprile scorso, dove furono bruciati due cassonetti della raccolta differenziata, c’era anche la mano del 33enne. L’arrestato è stato portato in carcere a Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.