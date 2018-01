Guidava la rivolta contro il centro d'accoglienza: 'eroe del Tiburtino III' trovato a rubare in una gelateria

Dalla rivolta del Tiburtino III al furto con scasso. E' finito nei guai Yari Dall'Ara, 38enne romano, salito alla ribalta mediatica dopo che, a fine agosto scorso, aveva preso parte alla protesta contro il centro di accoglienza di via del Frantoio. Dall'Ara fa parte della batteria del Cupolone che, intorno alle 2 della notte tra il 10 e il 11 gennaio, stava commettendo una rapina in una gelateria di via Cola di Rienzo.

Lunghi cacciaviti, un piede di porco, martelli e altri arnesi da scasso. Questa l'attrezzatura rinvenuta dai Carabinieri sul luogo del tentato furto. Insieme a Yari Dall'Ara anche altri due romani. Da una prima ricostruzione dei militari pare che i tre abbiano forzato una porta a vetri durante l'orario di chiusura: l'accusa è quella di furto con scasso.

Altri guai con la giustizia, quindi, per Dall'Ara sottoposto ora al regime di arresti domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. Per i suoi "compari", invece, c'è l'obbligo di firma. Nel frattempo proseguono le indagini per capire se i tre siano stati autori di altri furti avvenuti nel quartiere.

Dall'Ara, secondo quanto si apprende dai Carabinieri, all'arrivo dei militari della stazione di San Pietro, si sarebbe nascosto insieme ad un complice all'interno di un armadio. Dall'attivismo di estrema destra ai furti. Già perché il 38enne è noto per la sua vicinanza a gruppi di estrema destra e in particolare a Casapound (qui il video), Forza Nuova e Roma ai romani.

Molte le sue apparizioni pubbliche soprattutto in relazione agli scontri nella zona di Tiburtino III tanto che, per alcuni, era diventato 'l'eroe del Tiburtino', proprio per aver aiutato Pamela P., a fine agosto, ad uscire dal Centro di accoglienza di via del Frontoio dove era entrata in contatto con un cittadino eritreo di 40 anni.