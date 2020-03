Nascondeva in casa droga e materiale per confezionare dosi: arrestato

Si aggirava in via Monte Favino, Tufello, con aria sospetta. I suoi movimenti hanno attirato l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro che in quei minuti passavano lungo la strada. Lo hanno fermato e perquisito trovandogli un panetto di hashish in tasca del peso di 100 grammi.

I militari, dopo la scoperta, hanno proseguito la perquisizione a casa dell’uomo, un 50enne romano. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto altra sostanza stupefacente (dosi di marijuana, di cocaina e sei pasticche di MDMA) oltre a materiale per il taglio e confezionamento. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.