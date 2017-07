Colosseo: arrestato venditore abusivo ai Fori Imperiali, era ricercato per furto

Era ricercato per furto aggravato, violenza e minacce il venditore abusivo poi arrestato dai vigili urbani nei controlli effettuati nel corso del weekend nella zona del Colosseo. Oltre a lui, sono 80 i sequestri effettuato nella zona dell'anfiteatro Flavio dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. In particolare, durante le verifiche in via dei Fori Imperiali è stato poi fermato il venditore ambulante ricercato, risultato essere un cittadino egiziano di 33 anni.

Ricercato per furto aggravato

Pportato al centro di foto-segnalamento della Questura di Roma, dove è emerso un mandato di cattura per furto aggravato, violenza e minacce. L’uomo era ricercato perché doveva scontare sei mesi di carcere ma si era reso irreperibile. È stato quindi portato alla casa circondariale di Rebibbia perché potesse scontare la pena.

Quattro abusivi

Le verifiche nelle giornate di sabato e domenica effettuate dalle pattuglie del GSSU - Gruppo Sicurezza Sociale Urbana - hanno portato al fermo per identificazione di altri quattro abusivi, oltre al sequestro di centinaia di bottigliette d’acqua, cappelli, ombrellini da sole e aste da selfie.