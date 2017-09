Aggredisce vigili a piazza di Spagna: arrestato venditore abusivo

Ha aggredito e spintonato vigili e vigilesse pure di sfuggire ad un controllo. E' successo a piazza di Spagna dove ieri pomeriggio, una pattuglia della Polizia Locale ha arrestato un venditore abusivo che tentava di sfuggire ad un controllo amministrativo.



Il cittadino di nazionalità bengalese di 38 anni, una volta fermato, ha cercato di divincolarsi, rovesciando a terra un tavolino di una vicina attività commerciale e insultando ad alta voce gli operatori, in particolare quelli di sesso femminile.

Per aver opposto resistenza l'uomo è stato arrestato e portato per ulteriori controlli al Comando del I gruppo Centro, dove sono emersi una serie di precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni.



Questa mattina il processo per direttissima che ha portato alla condanna a cinque mesi e al divieto di dimora nel territorio del comune di Roma.