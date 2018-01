Due vedette e due pusher: così vendevano droga ad Ostia Nuova

Due vedette e due pusher. Così, in quattro, vendevano cocaina a piazza Gasparri, nota zona di spaccio di Ostia Nuova. A scoprire gli illeciti affati i Carabinieri di Ostia.

Avveniva tutto all'interno di una abitazione, sorvegliata da due persone che si occupavano di fare da vedetta nel caso di controlli improvvisi da parte delle forze dell'ordine. Gli altri due, i veri e propri pusher indisturbati, preparavano e confezionavano lo stupefacente.

L'altra notte, però, non hanno avuto scampo e sono scattate le manette per ognuno di loro. I carabinieri, dopo un prolungato ed accurato servizio di osservazione sono riusciti ad aggirare le vedette ed a sorprendere in flagranza di reato ognuno di loro, recuperando circa 15 grammi di cocaina, nonché materiale per taglio, peso e confezionamento dello stupefacente.