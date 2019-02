Falsi rifornimenti di carburante pagati con tessere aziendali: la truffa del dipendente Acea

Una danno di oltre 18mila euro subito da Acea. Grazie alla collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e la Protezione Aziendale della società multiservizi Acea, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno smascherato un giro di truffe messo in scena da un 42enne dipendente Acea e un 59enne, titolare di un distributore di carburante, arrestati, ieri pomeriggio, al termine di una minuziosa indagine.

Dopo la denuncia presentata dalla società partecipata di Roma circa un consumo anomalo di carburante, riscontrato per alcuni veicoli di servizio non compatibile con il percorso in chilometri effettuato e quantificato dal mese di gennaio 2019, i Carabinieri hanno iniziato servizi di pedinamento e di osservazione che hanno portato alla luce il modus operandi dei due truffatori ai danni dell'Acea.

Il 42enne, con incarico di "team leader" nella multiservizi, avendo la disponibilità delle tessere carburante aziendali, con la complicità del titolare di un distributore di Olevano Romano, eseguiva transazioni di pagamento di rifornimenti che non venivano, in realtà, eseguiti dividendo tra loro gli importi sottratti alla società.

Ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo Roma Eur li hanno incastrati con le mani nel sacco quando avevano appena completato ben 5 pagamenti per un importo complessivo di circa 300 euro, ovviamente senza rifornire il veicolo.

Gli arrestati sono stati ammanettati e sottoposti, presso le rispettive abitazioni, agli arresti domiciliari. Dovranno rispondere del reato di truffa aggravata. In tutto, il danno subito dalla società Acea, al momento, risulta essere di 18.703 euro.