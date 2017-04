Droga dal Perù a Roma, trafficante si cala da un palazzo e fugge. Arrestato a Grottaferrata

Era ricercato da 5 anni perché doveva scontare 25 anni per traffico di stupefacenti dal Perù a Roma. In particolare, faceva arrivare cocaina per corrispondenza. Christiam Jairo L. T., cittadino peruviano di 34 anni, è stato catturato ieri sera in un residence a Grottaferrata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro.

Il trafficante è stato arrestato in esecuzione di un mandato di cattura internazionale, a fini estradizionali, emesso il 27 gennaio 2012, dal Tribunale peruviano di Callao, dovendo espiare la pena massima prevista dal codice penale peruviano di 25 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.

Avuta notizia della sua presenza nella Capitale, i Carabinieri lo stavano braccando da circa un mese. In un nascondiglio a Torre Maura, era pure riuscito a scappare, calandosi dal terzo piano, tramite il tubo della grondaia. Poi l'arresto di ieri a Grottaferrata.

In Italia era sempre entrato con documenti che riportavano sue generalità false. Una volta con nazionalità argentina, una volta messicana. I Carabinieri grazie al coordinamento informativo con la D.C.S.A. (direzione centrale servizi antidroga) sono riusciti a smascherarlo a Roma ed assicurarlo alla giustizia.

Nel corso del blitz, l’uomo è stato trovato in compagnia di una colombiana di 29 anni che è stata a sua volta denunciata in stato di libertà per favoreggiamento. Il trafficante è stato tradotto presso la casa circondariale Regina Coeli in attesa di estradizione.