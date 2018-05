Dosi di cocaina nascoste in auto, trafficante fermata ad Ostia

Marciava in auto trasportando cocaina. Succede ad Ostia dove i Carabinieri hanno arrestato una romana di 45 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna era alla guida della propria autovettura al momento del fermo, ed è stato il suo atteggiamento ad insospettire i militari.

Gli uomini dell'Arma, durante la pequisizione, hanno rinvenuto, occultate nel vano portaoggetti, numerose dosi di cocaina. Le successive indagini hanno permesso di accertare che lo stupefacente le era stato dato poco prima da un 33enne di Ostia, che è stato a sua volta denunciato in stato di libertà per il medesimo reato. L'arrestata è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.