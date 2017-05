Tor Bella Monaca, selfie nel cellulare inchioda pusher: arrestato 27enne

Tradito da un selfie. Così i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cittadino nigeriano di 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, che nascondeva in casa oltre 3 chili di marijuana.

Il giovane è stato notato dai Carabinieri in strada, in atteggiamento sospetto e sottoposto al controllo ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e delle chiavi di un appartamento che ha riferito trovarsi in provincia di Varese, dove risulta risiedere.

I Carabinieri non gli hanno creduto e spulciando tra la galleria di foto sul cellulare hanno notato un selfie scattato nei pressi di un portone di un palazzo palesemente di Tor Bella Monaca.

Una volta risaliti all'abitazione, è scattata la perquisizione dei Carabinieri che ha portato al rinvenimento di oltre 3 chili di marijuana, nascosti in un armadio. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.