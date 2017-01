Terrorismo a Roma, arrestato appartenente a gruppo jihadista. Perquisizioni nel Lazio

Blitz anti terrorismo a Roma oggi 10 gennaio 2017. La Polizia, nell'operazione Black Flag, ha arrestato un affiliato a Ansar Al- Sharia, gruppo terroristico armato jihadista.

Dalle prime ore di questa mattina, sono infatti in corso perquisizioni in tutto il Lazio nei confronti di​sospettati di appartenere ad organizzazioni terroristiche. Eseguita anche la misura di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un affiliato a Ansar Al- Sharia.

Il gruppo, nel 2014, è stato inserito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nelle fazioni terroristiche. Ansar al-Sharia era già inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti per aver compiuto una serie di attentati contro la missione speciale degli Usa a Bengasi nel 2012. Il gruppo è legato alla rete di al-Qaeda nel nord Africa e gestisce campi per l'addestramento di terroristi stranieri da inviare poi in Siria, in Iraq e in Mali.

I particolari, verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle ore 11.

