Ostia: 200 dosi di marijuana pronte per lo spaccio, arrestato studente puhser

Nascondeva in casa 200 dosi di marijuana. Succede ad Ostia dove i Carabinieri, nella serata di ieri, hanno arrestato uno studente, da poco maggiorenne. Il giovane era trovato in possesso di alcune dosi di marijuana. La successiva perquisizione scattata nella sua abitazione ha consentito di sequestrare altre 200 dosi di 'erba' già pronte per essere vendute. Il giovane pusher è stato arrestato con l'accusa di "detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti".

I Carabinieri di Ostia hanno anche denunciato a piede libero un cittadino della Repubblica Togoloese di 41 anni, nella Capitale senza fissa dimora, che è stato pizzicato nei pressi della stazione Lido Centro in possesso di un telefono cellulare di ultima generazione risultato rubato lo scorso mese a Roma. Lo smartphone è stato sequestrato mentre il 41enne dovrà rispondere di ricettazione.