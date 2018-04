Accecato dalla gelosia minaccia e picchia l'ex compagna, incubo finito dopo 9 anni

Un incubo durato 9 anni tra Trastevere e Monteverde. Prima la nascita di un figlio, poi la convivenza e le violenze. Protagonisti della vicenda una 29enne ed il suo compagno oggi 34enne, accecato da un'infondata gelosia. Il violento non perdeva occasione per aggredire la giovane sia verbalmente che fisicamente tanto da farle decidere, dopo circa 3 mesi, di tornare a casa dei genitori.

Una prima denuncia la vittima l'ha sporta nel 2011, dopo aver preso un pugno che le ha provocato un trauma cranico. Nel corso degli anni l'uomo è entrato ed uscito dal carcere per vari reati ed ogni volta che usciva continuava a perseguitare l'ex compagna con telefonate ossessive e pedinamenti.

L'ultimo grave episodio risale al 24 febbraio quando, dopo aver minacciato di distruggerle il bar, è passato diverse volte in auto lì davanti: la donna ha chiamato il NUE ed una pattuglia della Polizia di Stato è arrivata immediatamente non trovando più il 34enne che, nel frattempo, se ne era andato.

Sporta la denuncia negli uffici del commissariato Monteverde, gli investigatori hanno raccolto tutte le dichiarazioni della ragazza ed i referti medici, rilasciati dai pronto soccorso in seguito alle varie aggressioni, ed hanno inviato il tutto all'Autorità Giudiziaria.



Quest'ultima, esaminati i documenti, ha emesso, a carico dello stalker, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai poliziotti qualche giorno fa. Per la donna, che ormai viveva costantemente in uno stato d'ansia che le provocava anche insonnia, è stata la fine di un incubo.