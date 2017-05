Invia ad amici e parenti video hot della sua ex: arrestato stalker

Un video hot inviato a amici, parenti e alla mamma dell'ex ragazza. Così un 28enne romano, dopo la fine della sua relazione amorosa con una donna di 30 anni avvenuta circa due mesi fa, aveva pensato bene di vendicarsi.

La donna esasperata dalle continue violenze e minacce telefoniche da parte del suo ex compagno, si è presentata negli uffici di Polizia del commissariato San Paolo, per sporgere denuncia. Agli investigatori ha raccontato che, finita la relazione, l’uomo ha continuato imperterrito a terrorizzarla, e in più occasioni si è fatto trovare sul luogo di lavoro. E’ arrivato, addirittura, ad inviare al suo indirizzo, foto di donne sfregiate dall'acido.

La vendetta dello stalker non ha avuto limiti quando ha inviato un video intimo girato a sua insaputa. La Squadra di Polizia Giudiziaria, diretta da Massimiliano Maset, che da tempo ha seguito le indagini su questa vicenda, ha richiesto alla competente l'Autorità Giudiziaria l'emissione di una misura cautelare personale nei confronti dell’uomo, al fine di tutelare l’incolumità della giovane donna e della sua famiglia. L’incubo per la ragazza è così terminato, il 28enne infatti, è stato arrestato e condotto presso il carcere, dove allo stato attuale è detenuto.