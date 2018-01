Tor Bella Monaca: stroncati gli affari di due spacciatrici di via dell'Archeologia

Continua la lotta allo spaccio nella zona di Tor Bella Monaca. E' stata un'intuizione degli agenti del commissariato Casilino a permettere l'arresto di due donne spacciatrici.

I poliziotti, in servizio in abiti civili, hanno notato una ragazza rovistare e prelevare dei piccoli involucri da alcune sterpaglie in via dell'Archeologia, per poi, pochi metri dopo, consegnarli ad un passante, in cambio di alcune banconote.

Appostandosi, gli agenti, dopo aver assistito a più movimenti simili, sono intervenuti bloccando la donna e una sua complice. Entrambe perquisite sono state trovate in possesso di numerose dosi cocaina e qualche pezzo di hashish, oltre che di circa 300 euro in contanti, probabile illecito provento dallo spaccio della droga.

Le due, romane di 30 e 39 anni, sono state accompagnate negli uffici di polizia e arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.