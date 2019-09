Prima l'appuntamento al telefono poi la vendita della droga: gli affari di due spacciatrici

È in piazza Regina Margherita che gli agenti del Commissariato Romanina, hanno arrestato due donne di 32 e 55 anni che in concorso tra loro rifornivano la zona dell'Alessandrino spingendosi fino al quartiere Salario.

Le due pusher a bordo della propria auto, previo appuntamento telefonico, si recavano agli incontri con i clienti, spacciando cocaina. Bloccate dai poliziotti durante l’ennesima cessione. Perquisite, all’interno del reggiseno della 32 enne venivano rinvenuti 56 involucri di cocaina e nell’auto circa 250 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Impegnati in un servizio di controllo del territorio, in un'altra operazione, gli stessi agenti del Commissariato Romanina, si sono incappati in un acquirente della droga. L'indagine lampo, li ha portati a casa del pusher, un romano di 40 anni.

Perquisito l’appartamento i poliziotti hanno sequestrato hashish e strumenti per il taglio e confezionamento della droga.