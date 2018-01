Blitz antidroga: arrestati spacciatori a Tor Bella Monaca, Primavalle e Prati

Continua la lotta allo spaccio a Tor Bella Monaca. Gli agenti del commissariato Casilino Nuovo, hanno individuato un pusher, coadiuvato nella sua attività da una vedetta, mentre riforniva i tossicodipendenti della zona .

Bloccati, rispettivamente di 25 e 23 anni, entrambi romeni, sono stati trovati in possesso di 41 involucri termosaldati, contenenti cocaina, ed una considerevole somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Arrestati altri due spacciatori a Primavalle

Dopo poche ore gli agenti del Reparto Volanti, impiegati nel quotidiano pattugliamento del territorio, hanno fermato a Primavalle due giovani a bordo di una autovettura.

Nel marsupio e in un sacchetto gettato sul tappetino dell'auto, i poliziotti hanno trovato alcune confezioni cilindriche in cellophane e cartoncino giallo contenente shaboo. Nella successiva perquisizione dell'abitazione di uno di loro, sono state trovate altre 14 dosi della medesima sostanza, insieme ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Rispettivamente di 36 e 28 anni, entrambi filippini, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti.

Serra di marijuana in casa a Prati

L'ultimo pusher, in ordine di tempo, a finire in manette è un romano di 18 anni; gli investigatori del commissariato Prati, al termina di una serrata indagine, si sono presentati alla porta della sua abitazione. L'inconfondibile odore della marijuana ha dato una prima conferma agli agenti; in casa erano nascosti più di 400 grammi di sostanza stupefacente e due piante di marijuana coltivante in una serra casalinga.