Lo spaccio non si ferma mai: sei pusher in manette in poche ore

Lo spaccio a Roma non si ferma mai. Sono sei i pusher arrestati in poche ore. Continuava a spacciare droga dalla sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari per precedenti reati inerenti agli stupefacenti un 25enne romano, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia piazza Dante. È accaduto la scorsa notte in via dei Monti Tiburtini.

I carabinieri, giunti presso l’abitazione dell’uomo per verificare la sua regolare presenza, hanno notato due persone all’interno del condominio, uno nell’atrio e uno sul pianerottolo, che, alla loro vista, hanno tentato di allontanarsi velocemente.

Fermati per un controllo, i due, un 44enne e un 37enne, sono stati trovati in possesso di cocaina. In particolare, il 37enne ha tentato di disfarsi di 10 grammi di cocaina lanciandolo a terra, ma è stato scoperto e sarà, insieme al 44enne trovato con 5 grammi di cocaina, segnalato quale assuntore all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

Dalle indagini dei Carabinieri è emerso che i due possessori di droga l’avevano appena acquistata dal 25enne e quindi, una volta intervenuti presso il suo appartamento, l’hanno perquisito, rinvenendo materiale per il taglio e confezionamento della droga e 3.560 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il trafficante dovrà rimanere agli arresti domiciliari in attesa del processo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

In manette è finita anche un 28enne di Tivoli, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ieri pomeriggio, i carabinieri lo hanno fermato per un controllo dopo averlo notato percorrere più volte, avanti e indietro, via dell’Archeologia. Nelle tasche del 28enne sono state rinvenute 31 dosi di eroina, 22 dosi di cocaina e 7 dosi di crack, oltre a 290 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Quattro pusher si sono invece imbattuti nella rete dei controlli dei Finanzieri del Comando Provinciale di Roma – tra Guidonia Montecelio e Fonte Nuova - volti a verificare l’osservanza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Tivoli, nella zona industriale di Guidonia, hanno fermato due persone - di 34 e 81 anni - che, senza alcuna autocertificazione, viaggiavano su un’autovettura al cui interno sono stati rinvenuti un panetto di hashish e 34 dosi di cocaina, queste ultime nascoste all’interno di due boccette di medicinali scovate sotto il sedile del passeggero.

A Tor Lupara, frazione di Fonte Nuova, l’attenzione di una pattuglia impegnata nella perlustrazione del territorio è stata attirata dalla manovra repentina di un furgone, nella cui cabina due uomini di 41 e 69 anni trasportavano oltre 10 chili di hashish, che avrebbe fruttato sulle piazze di spaccio circa 50.000 euro.

I due sono stati associati alla casa circondariale di Rebibbia, mentre i soggetti fermati a Guidonia Montecelio sono stati condotti agli arresti domiciliari nella loro abitazione, su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli.