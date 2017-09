Piazza Indipendenza: bombole del gas contro la polizia, arrestato richiedente asilo

Ha lanciato bombole del gas contro gli agenti di Polizia. Per questo motivo un rifugiato etiope di 55 anni è stato arrestato, questa mattina, dalla Digos di Roma. I fatti risalgono al 24 agosto quando, a piazza Indipendenza, è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana tra i poliziotti e alcune persone che avevano occupato il palazzo di via Curtatone.

Etiope rintracciato a piazza Madonna di Loreto

L'etiope, un richiedente asilo, subito dopo i fatti si era dato alla fuga ed è stato rintracciato questa mattina nell'ambito dei controlli predisposti dal Questore di Roma presso la tendopoli improvvisata in piazza Madonna di Loreto dagli sgomberati dal palazzo di via Curtatone, appoggiati dai Movimenti per il diritto all'abitare che li stanno, secondo la Questura di Roma, "istigando a rinunciare agli alloggi nei centri di accoglienza, messi loro a disposizione dal Comune di Roma".

Gli scontri del 24 agosto

Il 55enne si era reso protagonista, il 24 agosto scorso, dei gravi disordini accaduti in piazza Indipendenza in occasione dello sgombero dell'edificio occupato di via Curtatone 3, lanciando bombole del gas e altri oggetti contundenti contro la forza pubblica. Il fermato si trova attualmente presso il carcere di Regina Coeli, in attesa dell'udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni. L'etiope è accusato di "resistenza aggravata a pubblico ufficiale".