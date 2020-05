Gregorio VII: scovato un ricercato, dovrà scontare un anno e 4 mesi di carcere

Ricercato dal Tribunale di Roma è stato scovato e arrestato a Gregorio VII. A finire in carcere un cittadino lituano di 39 anni. In particolare l'uomo è stato fermato per un controllo di routine mentre stava camminando su via Gregorio VII da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato.

Indentificato in un cittadino nato in Lituania 39 anni fa, lo stesso aveva a suo carico un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma con le accuse di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Associato nel carcere di Regina Coeli dovrà scontare una pena di 1 anno, 4 mesi e 14 giorni di reclusione.