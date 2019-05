Ricercato con due mandati d'arresto, scovato in stazione da agenti e soldati

Lo hanno scovato agenti e soldati in servizio congiunto alla stazione di Civitavecchia. Ad essere arrestato un uomo 28enne romeno, ricercato in Patria.

Fermato per un controllo dalla Polizia di Stato della Polfer di Civitavecchia in servizio congiunto con i militari dell’Esercito Italiano 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti, l’uomo è risultato ricercato con a carico due mandati di arresto europeo: oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’alcol test, reati commessi in Romania per cui dovrà scontare una pena complessiva di oltre 2 anni di reclusione.

Al termine degli accertamenti il 28enne è stato accompagnato in carcere a Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di estradizione.