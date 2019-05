Evade dai domiciliari in Calabria e si rifugia a San Basilio: era ricercato da 5 giorni

E' stato fermato in strada, in via Girolamo Mechelli, e arrestato dopo i controlli del caso. A finire in manette un 36enne calabrese che si sarebbe dovuto trovare ad a casa, in provincia di Reggio Calabria, dove è sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

L'uomo si era reso irreperibile dal 10 maggio scorso era ricercato. I Carabinieri del Nucleo Operativo di Montesacro, dopo un controllo, lo hanno individuato e fermato in via Mechelli il 15 maggio. Secondo un filone di indagine il 36enne sarebbe vicino alla cosca 'ndrina dei Morabito-Bruzzaniti-Palamara.