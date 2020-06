Ricercati e gravati da decreto di espulsione: quattro arresti in due giorni

Gravati da ordini di cattura e decreti di espulsione sono stati scovati ed arrestati da polizia e carabinieri nelle ultime 48 ore. Quattro i ricercati fermati dalle forze dell'ordine fra la Balduina, San Giovanni, Giardinetti e l'area del Centro Storico.

L'ultimo arresto in ordine cronologico è stato effettuato dagli agenti del Commissariato Monte Mario di polizia in via Alberto Cadloro alla Balduina. Qui i poliziotti hanno fermato un cittadino bosniaco di 24 anni. L'uomo è poi risultato essere gravato da un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Roma per rapina per poi essere associato nel carcere romano di Regina Coeli.

Il giorno prima sono stati invece gli agenti del Commissariato Casilino Nuovo ad eseguire nella zona di Giardinetti un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale ordinario di Roma nei confronti di un 44enne romano con precedenti di polizia che doveva espiare una pena di 4 anni e 6 mesi e 19 giorni di reclusione.

L’uomo, rintracciato dagli investigatori all’interno della sua abitazione dove viveva con la sua famiglia, è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Rebibbia.

Nella stessa giornata i poliziotti del commissariato San Giovanni hanno rintracciato e notificato il provvedimento di esecuzione di ordinanza di misura cautelare detentiva emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario di Roma ad una cittadina romena di 31 anni, che è stata condotta presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Infine, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma e del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino albanese di 30 anni con l’accusa di ingresso illegale nel territorio nazionale.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia in transito su via dei Fori Imperiali: il 30enne, sprovvisto di permesso di soggiorno, dagli accertamenti effettuati dai militari nella banca dati delle forze dell’ordine, è risultato già espulso dal territorio nazionale a dicembre del 2015, poiché gravato da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma per la durata di 5 anni.

Non avendo rispettato i termini del provvedimento, la cui scadenza era fissata per il 26 dicembre prossimo, i Carabinieri lo hanno arrestato e portato in caserma,

Dai successivi accertamenti svolti, è emerso che il 30enne cittadino albanese, in passato, aveva più volte utilizzato vari “alias” allo scopo di eludere i controlli sulla sua vera identità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.