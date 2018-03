Rapinatore di farmacie incastrato dalle telecamere: 7 colpi tra San Basilio e Talenti

Ha messo a segno sette rapine ai danni di altrettante farmacie. Nessun complice. Incensurato. È un 44enne romano l'uomo fermato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Montesacro per la serie di rapine, consumate o tentate, tra gennaio e marzo dello scorso anno tra San Basilio, Talenti e Città Giardino. I militati sono stati coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, gruppo reati gravi contro il patrimonio, presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto dott.ssa Lucia Lotti.

Il rapinatore ha agito sempre da solo. Secondo quanto raccolto dalle testimonianze, confermato dalle immagini di sorveglianza, l'uomo entrava nelle farmacie con il volto scoperto. Si avvicinava al bancone, estraeva un punteruolo o un taglierino per minacciare farmacisti e dipendenti e li costringeva a farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse.

Fondamentale per le indagini l'elaborazione delle immagini delle telecamere di sorveglianza delle zone interessate analizzate dai carabinieri della VII Sezione del nucleo investigativo di Roma. Utili all'identificazione anche gli abiti rinvenuti nella sua abitazione, simili a quelli indossati durante le rapine. Non solo, quando i militari hanno fermato l'uomo in via Peirce, a Talenti, nelle tasche aveva un punteruolo. Il 44enne è stato riconosciuto anche dalle vittime.

Sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato trattenuto nel carcere di Regina Coeli, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.