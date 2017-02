Ostia: armato di pistola rapinava bar e locali, ladro incastrato dalle sue scarpe rosse

Era diventato l'incubo dei commercianti di Ostia. Un 34enne romano, dopo una lunga indagine, è stato arrestato dai militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Ostia e dai colleghi della Stazione di Ostia. L'uomo, ladro seriale, aveva colpito diversi esercizi commerciali del X Municipio.

Lo scorso 23 gennaio, aveva cercato di rapinare un bar in piazzale della Stazione del Lido ed era stato messo in fuga dal titolare che, nel corso di una colluttazione, gli aveva tolto il casco, potendolo vedere in volto insieme alla cassiera.

I Carabinieri, sulla base delle prime ricostruzioni, hanno sottoposto ai due varie foto, tra cui quella del 34enne che è stato immediatamente riconosciuto. Dai video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, i Carabinieri hanno inoltre carpito il singolare paio di scarpe Converse di colore rosso che il rapinatore calzava e lo hanno confrontato con le immagini di una rapina consumata il 24 gennaio presso una friggitoria, che aveva ripulito armato di pistola.

Importante anche l'ausilio della Guardia di Finanza di Ostia che, proprio il 2 febbraio, aveva denunciato il rapinatore poiché sorpreso in possesso di una replica di una pistola Beretta ad aria compressa corrispondente a quella visualizzata nelle immagini della videosorveglianza degli esercizi rapinati.

Una volta identificato quale autore delle rapine non è stato facile rintracciarlo in quanto da circa dieci giorni, nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma presso la Stazione dei Carabinieri di Ostia Antica, dove avrebbe dovuto presentarsi tre volte alla settimana, aveva lasciato la sua abitazione e si era reso irreperibile.

Ma nel corso di uno degli specifici servizi antirapina che ormai cadenzano il controllo del territorio a Ostia, i Carabinieri, in borghese, lo hanno individuato e bloccato in via delle Gondole, con ancora indosso uno scalda collo ed ai piedi le stesse scarpe rosse calzate durante i colpi.

Il fermato è stato accompagnato in carcere a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Il fermo è stato convalidato dal GIP ed è stata disposta la custodia in carcere su richiesta del PM titolare.

S’indaga ora per ricostruire se il rapinatore si sia reso responsabile anche di altri colpi sul litorale romano.