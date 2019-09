Serie di furti tra San Giovanni, Ostiense e Testaccio in pochi minuti: arrestato rapinatore 'flash'

L'ultima rapina, quella in via le Aristide Sartorio a Ostiense, gli è costata l'arresto. Qui titolare ha reagito e gli ha fatto perdere tempo, quello che lui sfruttava per compiere colpi in serie. Dopo una indagine il rapinatore soprannominato 'flash' è stato bloccato dai poliziotti del commissariato San Paolo.

C.M., pregiudicato di 42 anni, poco prima dell'arresto di venerdì aveva messo a segno e tentato nove colpi tra Ostiense, Testaccio e Garbatella in sella uno scooter rubato. Per spaventare le vittime usava una pistola risultata poi una replica senza il previsto tappo rosso.

Secondo quanto accertato finora dagli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica di ogni singola rapina, l'uomo avrebbe sicuramente tentato di rapinare cinque esercizi commerciali in appena 30 minuti. Ma non solo.

Lo stesso copione che potrebbe aver adottato altre volte, il 26 agosto e lunedì 9 settembre, spingendosi fino a San Giovanni, compiendo 11 rapine complessivamente e colpendo soprattutto supermercati e farmacie.

Da giorni, ormai, le forze dell'ordine gli davano la caccia. In queste ore gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica di ogni singola rapina.