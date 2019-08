Minaccia le vittime con un bastone, poi le rapina: preso rapinatore delle prostitute

Ha avvicinato una donna che si prostituisce in via Circonvallazione della Protezione Civile e dopo averla minacciata con un bastone, è fuggito a piedi con la sua borsa.

Per questo motivo, ieri notte, un 19enne nigeriano è stato arrestato per "rapina aggrava" dai carabinieri della Stazione di Rignano Flaminio, nei pressi dell'ex C.A.R.A.

Il rapido intervento a seguito della richiesta di aiuto della donna di origine romena e l'acquisizione delle informazioni dettagliate circa l'uomo, hanno permesso ai carabinieri di rintracciarlo e bloccarlo, poco dopo, nelle vicinanze dell’accaduto.

Quando è stato fermato dai militari, il reo è stato trovato ancora in possesso del bastone e della borsa della donna; successivamente è stato associato al carcere di Rebibbia a Roma.

La ragazza è stata subito accompagnata in ospedale, dove è stata curata per le lievi lesioni subite durante l’aggressione; attualmente la sua condizione non desta preoccupazioni.