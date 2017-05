Dal Laurentino 38 a Pomezia: pusher pedinati sulla Pontina e arrestati

Due pusher arrestati, un panetto da 1,1 chili di cocaina sequestrato. E' questo il bilancio di una operazione del commissariato Esposizione, durante alcuni controlli effettuati nel quartiere Laurentino 38, zona interessata al fenomeno dello spaccio. Lì gli agenti hanno incrociato un noto pregiudicato romano di 28 anni.

Ad insospettire i poliziotti è stato il comportamento dell’uomo ed alcuni spostamenti che lo stesso ha fatto a bordo della sua auto, e così hanno deciso di pedinarlo. Il soggetto, costantemente monitorato dalle auto civetta del commissariato, si è spostato dal Laurentino 38 dirigendosi sulla Pontina, in direzione di Latina.

Nei pressi di un'area di servizio, all'altezza di Pomezia, il 28eenne è stato raggiunto da una coppia di giovani a bordo di una Smart. Di fatto, l’intuizione degli investigatori si è rivelata fondata, procedendo con la perquisizione della vettura, nascosto in una sacca sportiva, è stato trovato il panetto di cocaina.

I due in Smart, un romano 29enne e una ragazza 26enne, sono stati arrestati in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Mentra il 28enne è stato denunciato in stato di libertà per il medesimo reato.