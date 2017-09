Fermati a bordo di uno scooter: nascondevano hashish e marijuana

Sono stati sorpresi con hashish e marijuana. Uno è finito in manette, l'altro denunciato. E' il bilancio di una operazione degli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti in via Ciamarra. I poliziotti hanno notato un scooter con due persone a bordo ed hanno deciso di procedere al controllo.

Un ecuadoregno di 24 anni nascondeva alcuni frammenti di hashish indosso, mentre presso la sua abitazione è stato trovato un ulteriore quantitativo di hashish e marijuana, per un totale di oltre 600 grammi, parte del quale già suddiviso in dosi e pronto per lo spaccio.

Rinvenuta anche una lista di "clienti" con quantitativi e cifre. Il 24enne, al termine, è stato arrestato, mentre il guidatore del mezzo, risultato privo di patente di guida, è stato denunciato.