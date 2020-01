Nasconde droga e un fucile rubato in un appartamento: 43enne nei guai

I carabinieri hanno arrestato un 43enne pregiudicato, che dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di armi e ricettazione. Motivo? In casa l'uomo nascondeva droga e un'arma rubata.

Nello specifico, i Carabinieri hanno dato vita ad un mirato servizio di osservazione nei pressi dell’abitazione dell’arrestato, situata nel centro cittadino, dove diverse macchine sostavano per pochi minuti per poi ripartire a grande velocità. Avuto sentore dell’attività illecita i militari sono intervenuti cogliendo il pusher in possesso di dieci dosi di cocaina pronta per esser ceduta.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri sei grammi di hashish, quaranta grammi di sostanza da taglio del tipo mannite, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, nonché 3800 euro in piccoli tagli quale provento dell’attività delittuosa. Le operazioni sono proseguite e i Carabinieri hanno rinvenuto un fucile con 48 cartucce risultato asportato in Velletri nel corso di un furto in abitazione nel 2006. L’uomo è stato arrestato e tradotto presso il carcere di Velletri dove è rimasto anche dopo la convalida dell’Autorità giudiziaria.