Tor Sapienza: nell'appartamento la base dello spaccio, arrestato pusher 61enne

Spacciatori in manette a Roma. Diverse le operazioni di Polizia che hanno portato all'arresto alcuni pusher. Il primo ad essere fermato un 61enne della provincia di Catanzaro. Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino lo hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Cocaina a Tor Sapienza

All'interno della propria abitazione in zona Tor Sapienza, il 61enne aveva intrapreso una fiorente attività di spaccio di cocaina. La sostanza rinvenuta, per un peso di circa 80 grammi, era suddivisa in dosi, nascoste dentro una scarpa e dentro un vaso di fiori. Durante la perquisizione, i poliziotti, hanno trovato anche il materiale necessario al confezionamento delle dosi e denaro in contante.

Due spacciatori arrestati all'Esquilino

Il servizio di controllo volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona Esquilino, da parte degli investigatori del commissariato zona, ha invece portato all'arresto di due persone. Il primo, un italiano di 21 anni, trovato con una vera e propria serra di marijuana nella sua camera da letto: 5 i vasi di "maria" già in fiore, sequestrati dai poliziotti.

Il secondo, arrestato in flagranza di reato durante lo scambio droga-denaro, in via Giolitti angolo via Cappellini, è un 27enne, di origini libiche, in Italia senza fissa dimora.

Sorpreso a vendere droga

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Lorenzo, infine, durante i controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in piazzale Tiburtino un tunisino di 34 anni, in Italia senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia, poiché colto in flagranza di reato mentre vendeva droga ad un cliente. Perquisito è stato trovato con indosso alcune dosi di fumo.