La base di spaccio davanti al centro commerciale: sgominata banda di pusher

Avevano instaurato la loro base di spaccio fuori al centro commerciale Le Palme di Tivoli Terme. Mescolandosi tra la clientela cedevano cocaina, hashish e marijuana. Una banda di tre spacciatori è stata sgominata dai Carabinieri della Stazione di Tivoli Terme, coordinati dal Comando Compagnia Carabinieri di Tivoli e sotto l'egida della locale Procura della Repubblica, al termine di un'articolata attività investigativa finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

LA BANDA DI PUSHER - In manette e sottoposti al regime di arresti domiciliari, emesso dal Tribunale di Tivoli su richiesta della Procura della Repubblica, sono finiti tre uomini di 43, 35 e 20 anni che dovranno rispondere, a vario titolo, di spaccio di sostanza stupefacente. Le indagini hanno consentito di aggredire la piazza di spaccio allestita proprio vicino al centro commerciale Le Palme di Tivoli Terme ed interrompere il fiorente giro di droga che fruttava agli indagati consistenti guadagni.

LA BASE DI SPACCIO - Le indagini hanno consentito certificare la compravendita di droga con i pusher che mimetizzavano il loro andirivieni con quello dei normali clienti del centro commerciale, facendo sì che la piazza de Le Palme di Tivoli Terme divenisse un vero e proprio gran bazar della droga, tale da far invidia alle più famose ma tristemente note piazze di spaccio della Capitale.

Gli elementi raccolti nel corso delle attività indagine condotte con l'esecuzione di sequestri, servizi di osservazione, captazioni di immagini e pedinamenti, ha consentito di ricostruire il modus operandi degli indagati e rendere possibile la costruzione di un solido quadro indiziario a carico dei soggetti, già convalidato dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli emittente le misure restrittive a loro carico.

DROGA E ARMI - Durante le perquisizioni in casa degli indagati i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola a tamburo con 34 cartucce, di diverso calibro, perfettamente funzionante e custodita all’interno di un forno ubicato sul retro dell'abitazione, dove sono stati inoltre rinvenuti 60 grammi di hashish, suddivisi in nove stecche pronte per la vendita e 290 grammi di marijuana. In flagranza di reato, per questo rinvenimento, sono stati arrestati altri 4 uomini che dovranno rispondere a vario titolo di detenzione illegale della pistola clandestina, in quanto con matricola abrasa e detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacente.

Le armi e la droga saranno inviate presso i laboratori del RACIS per le dovute analisi balistiche e tossicologiche, mentre la persona arrestata per la detenzione della pistola clandestina sarà associata presso il Carcere di Roma Rebibbia in attesa della celebrazione del rito di convalida dell’arresto, le altre persone arrestate per la detenzione della droga, invece, saranno ricondotti al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione di rito di convalida.