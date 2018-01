Spaccio 'mordi e fuggi' a Termini, Esquilino e San Lorenzo: 7 arresti

Continua la lotta allo spaccio 'mordi e fuggi' a Roma. Una compravendita di droga itinerante lungo un perimetro ben definito. I Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito mirati blitz antidroga nel quadrante tra Termini, piazza Vittorio Emanuele II e San Lorenzo. In manette sono finiti sette pusher, scoperti in flagranza di reato, intenti a cedere dosi di droga a giovani e turisti.

L'attenta attività, messa in atto con servizi di appostamento e osservazione in piazza Vittorio, via Gioberti, largo degli Osci e via dei Volsci, ha permesso ai Carabinieri di contrastare lo spaccio 'mordi e fuggi' nei pressi di locali e dei giardini pubblici e di sequestrare diverse decine di dosi di sostanza stupefacente, tra hashish e marijuana e oltre 300 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

Segnalati all'Ufficio Territoriale del Governo, quali assuntori, anche molti acquirenti. Gli arrestati, tutti cittadini africani di età compresa tra i 18 e 37 anni, molti già noti alle forze dell’ordine, sono stati trattenuti nella varie camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.