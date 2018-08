Tiburtina: fuori la stazione con un chilo di marijuana, arrestato 18enne

E' stato arrestato nel tardo pomeriggio Ferragosto un nigeriano di 18 anni che nascondeva nello zaino un involucro contenente oltre 1 chilo di marijuana. Il giovane era fuori la stazione Tiburtina

Controllato in via della Stazione Tiburtina dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del commissariato Viminale, è stato accompagnato negli uffici di polizia dove è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.