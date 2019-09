Nasconde in casa 2700 dosi di cocaina e gli appunti per lo spaccio

Nascondeva in appartamento della periferia est della Capitale 2719 involucri di cocaina, per un peso lordo complessivo di un chilo e 251 grammi. I Falchi della Squadra Mobile di Roma per questo motivo hanno arrestato un 31enne romano.

Oltre l’importante quantitativo, sono stati sequestrati numerosi ritagli in plastica circolari, un bilancino di precisione ed altro materiale che ha lasciato ipotizzare una detenzione dello stupefacente finalizzata alla successiva cessione a terzi.

Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il 31enne è stato condotto dinanzi all’Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo e condannato alla pena della reclusione in carcere.

In un'altra operazione, a seguito di perquisizione, è stata arrestata una 30enne trovata in possesso, presso la propria abitazione, di oltre 5 grammi di cocaina divisi in dosi e circa 20 grammi di hashish, oltre ad un bilancino di precisione: anche lei, su disposizione della Procura, è stata condotta dinanzi l’Autorità Giudiziaria per essere giudicata con rito direttissimo.